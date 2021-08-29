تعرف على نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية، للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات، موضحا أن عدد من سجلوا الرغبات المرحلة الأولى بلغ 119 ألفا و58 طالبا.

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية بحد أدنى 88.53%

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي، إن نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية، جاءت بحد أدنى 88.53%، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق استقبل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الخميس 26 أغسطس، ولمدة ستة أيام، وفقا للحد الأدنى والأعداد المقررة للمرحلة الأولى.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، حتى يوم السبت 4 سبتمبر، ولمدة خمسة أيام.

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية: 367 درجة المنصورة

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية، بعد إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، كالتالي:

صيدلة سوهاج: 367 درجة

صيدلة جنوب الوادي: 367 درجة

صيدلة المنصورة: 367 درجة

صيدلة طنطا: 366 درجة

صيدلة دمنهور: 366 درجة

صيدلة الزقازيق: 366 درجة

صيدلة المنوفية: 365 درجة

نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية: 364 درجة القاهرة

صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 365 درجة

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 364 درجة

صيدلة بورسعيد: 364 درجة

صيدلة القاهرة: 364 درجة

صيدلة الإسكندرية: 364 درجة

صيدلة أسيوط: 364 درجة

صيدلة عين شمس: 363.5 درجة

صيدلة الفيوم: 363 درجة

صيدلة مدينة السادات: 363 درجة

صيدلة حلوان: 363 درجة

صيدلة المنيا: 363 درجة

صيدلة بني سويف: 363 درجة.