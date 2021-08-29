تعرف على نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية
كتب:
أميرة فكري
01:28 م | الأحد 29 أغسطس 2021
الدكتور خالد عبدالغفار وزيرر التعليم العالي والبحث العلمي
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية، للمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمي علوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات، موضحا أن عدد من سجلوا الرغبات المرحلة الأولى بلغ 119 ألفا و58 طالبا.
نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية بحد أدنى 88.53%
وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المؤتمر الصحفي، إن نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية، جاءت بحد أدنى 88.53%، مشيراً إلى أن مكتب التنسيق استقبل رغبات طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم السبت 21 أغسطس حتى يوم الخميس 26 أغسطس، ولمدة ستة أيام، وفقا للحد الأدنى والأعداد المقررة للمرحلة الأولى.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق للقبول بالجامعات ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 31 أغسطس، حتى يوم السبت 4 سبتمبر، ولمدة خمسة أيام.
نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية: 367 درجة المنصورة
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية، بعد إعلان المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، كالتالي:
صيدلة سوهاج: 367 درجة
صيدلة جنوب الوادي: 367 درجة
صيدلة المنصورة: 367 درجة
صيدلة طنطا: 366 درجة
صيدلة دمنهور: 366 درجة
صيدلة الزقازيق: 366 درجة
صيدلة المنوفية: 365 درجة
نتيجة تنسيق كلية الصيدلة 2021 على مستوى الجمهورية: 364 درجة القاهرة
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ: 365 درجة
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية: 364 درجة
صيدلة بورسعيد: 364 درجة
صيدلة القاهرة: 364 درجة
صيدلة الإسكندرية: 364 درجة
صيدلة أسيوط: 364 درجة
صيدلة عين شمس: 363.5 درجة
صيدلة الفيوم: 363 درجة
صيدلة مدينة السادات: 363 درجة
صيدلة حلوان: 363 درجة
صيدلة المنيا: 363 درجة
صيدلة بني سويف: 363 درجة.
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