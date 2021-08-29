تنسيق كلية الزراعة بجامعة طنطا 2021.. المصروفات ومستندات التقديم

ينتظر طلاب الثانوية العامة، إعلان تنسيق كلية الزراعة، ومن بينهم طلاب محافظة الغربية، وتقع كلية الزراعة في مجمع كليات سبرباي، وأنشئت كلية الزراعة بجامعة طنطا بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 طبقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات، وبدأت الدراسة في كلية الزراعة بجامعة طنطا اعتبارا من العام الدراسي 1995-1996، وتضم كلية الزراعة بجامعة طنطا 10 أقسام.

مصاريف كلية الزراعة جامعة طنطا لعام 2021

أعلن مجلس جامعة طنطا، عدم زيادة المصروفات الدراسية عن العام الماضي، وأيضا المصروفات الخاصة بالمدن الجامعية، تيسيرا على أولياء الأمور، وأن الجامعة تتحمل مصروفات الطلاب المتعثرين.

تنسيق كلية الزراعة جامعة طنطا لعام 2021

تقبل كلية الزراعة بجامعة طنطا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من شعبة «علمي رياضة» وشعبة «علمي علوم» بشرط أن يكون الطالب قد حصل على الحد الأدنى من تنسيق كلية الزراعة، وكان تنسيق العام الماضي 353 درجة، ومتوقع أن ينخفض التنسيق هذا العام.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الزراعة لعام 2021:

وحول الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في كلية الزراعة جامعة طنطا لعام 2021، فهي:

- شهادة المؤهل وصورة منها.

- شهادة الميلاد المميكنة وصورة.

- 3 صور من البطاقة الشخصية.

- 8 صورة شخصية بخلفية بيضاء.

- ملف تقديم.

- بطاقة الرغبات.

- نموذج 2 جند للشباب.

- نموذج 6 جند لمن تعدى سنه 18 سنة من الشباب.