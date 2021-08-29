ينتظر الكثير من طلاب الثانوية العامة ظهور تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم، فضلا عن المصروفات الدراسية، وذلك بالتزامن مع إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الحكومية 2021 خلال مؤتمر صحفي منذ قليل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم والمصروفات الدراسية وفقا لما هو معلن العام الماضي، في إطار سلسلة الأخبار اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها من الطلاب على مدار الساعة.

مصاريف كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقا لتصريح سابق لمجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، لم تشهد المصروفات الدراسية العام الماضي أي زيادة، ولم تزيد الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية تيسيرا على أولياء الأمور.

تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2021

وحسب تنسيق العام السابق، فمن المحتمل أن يكون تنسيق كلية الزراعة جامعة المنوفية العام الحالي على النحو التالي، زراعة المنوفية شبين الكوم 348.5، وزراعة المنوفية رياضة شبين الكوم 302.5.

عنوان كلية الزراعة جامعة المنوفية

وتقع كلية الزراعة جامعة المنوفية بشارع مصطفى كامل – البر الشرقي - شبين الكوم - المنوفية، كما يمكن التواصل مع الكلية من خلال الرمز البريدي: 32516 أو البريد الإلكتروني التالي agri_fac@agr.menofia.edu.eg.

كما يمكن الاستفسار من خارج مصر على الأرقام التالية:

فاكس + مكتب سكرتير العـميد +2 048 2085103.

مباشر العميد +2 048 2228187.

مباشر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب +2 048 2235693.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الزراعة جامعة المنوفية لعام 2021

ووفقا لنظام التقديم بكلية الزراعة جامعة المنوفية، فهناك عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم وهي كالتالي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة الميلاد الحديثة + 2 صورة.

- صورة بطاقة الرقم القومي + 2 صورة إضافية للذكور.

- بطاقة الترشيح + 2 صورة.

- صورة بطاقة ولى الأمر + 2 صورة.

- بطاقة 2 جند و6 جند للبنين.

- 3 دوسيه بلاستيك كبسولة + 1 ظرف كبير ورق.