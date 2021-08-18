كل ما تريد معرفته عن كلية الزراعة.. الأقسام والمواد والمصاريف

بعد إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أمس الثلاثاء، نتيجة امتحانات الثانوية العامة، والحدود الأدنى لقبول تنسيق الجامعات 2021، بدأ الطلاب البحث عن مميزات وأقسام الكليات المختلفة، ومن ضمن تلك الكلمات التي شغلت البحث على المحرك العالمي «جوجل» كل ما تريد معرفته عن كلية الزراعة.

كل ما تريد معرفته عن كلية الزراعة

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة المستجدين على التعليم الجامعي، نستعرض كل ما تريد معرفته عن كلية الزراعة، بداية من مواد كلية الزراعة، والأقسام والمصروفات الدراسية، وذلك وفقًا لموقع كلية الزراعة جامعة القاهرة والمنصورة.

كلية الزراعة

يمكن للطلاب الالتحاق بكلية الزراعة في الغالبية العظمى من الجامعات الحكومية المصرية، فهي تتواجد في: «جامعة القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والمنصورة، وأسيوط، وجامعة طنطا، والزقازيق، وقناة السويس، وجنوب الوادي، والمنيا، وبجانب جامعة المنوفية، وسوهاج، ودمنهور، وأسوان، وكفر الشيخ، وبنها، والفيوم، وبني سويف، ودمياط، وحتى جامعة الأزهر».

ومدة الدراسة في الكلية تصل إلى 4 سنوات، لكن بعض الجامعات مثل القاهرة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، يمكن للطلاب مدّ سنوات الدراسة، لكن الحد الأدنى هو 4 أعوام.

ويدرس الطلاب بشكل عام خلال الفرقة الأولي والثانية، مواد تعرريفية للتخصصات المختلفة، باستثناء تخصص الهندسة الزراعية وبرامج الدراسة بللغة الانجليزية،ـ يتم التخصص من اليوم الأول.

يمكن للطلاب التخصص واختيار فرع تعليمي من الزراعة بداية من الفرقة الثالثة، وهي تعتمد على التقديرات التي يحصل عليها الطالب.

مواد كلية الزراعة

نتيجة لوجود أقسام مختلفة من كلية الزراعة، فهناك عدد كبير من المواد، فمثلًا تخصص الإنتاج الحيواني، يركز على دراسة فسيولوجيا الحيوان، تغذية الحيوان، فسيولوجيا الدواجن، ونظم إنتاج الحيوان والدواجن.

تخصص الإنتاج النباتي، يبدأ هذا التخصص في دراسة مواد علوم النبات، ديناميكية مقاومة النبات للأمراض، تنسيق الحدائق، انتاج المحاصيل.

أما تخصص العلوم الاقتصادية والاجتماعية الزراعية فيركز على إدارة المشروعات الزراعية، نظم المعلومات للتنمية الريفية، اقتصاد زراعي.

تخصص الأراضي والمياه، يركز على طبيعة الأرض، العلاقات المائية، معالجة مياه الري، تدوير المخلفات الزراعية، إنتاج الأسمدة.

تخصص الصناعات الغذائية، يركز على هندسة تصنيع أغذية، كيمياء وتخليلف الأغذية، تكنولوجيا حفظ الأغذية.

أقسام كلية الزراعة

وتنقسم كلية الزراعة إلي عدة أقسام، هي كالآتي:

الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي. الأراضي. الاقتصاد الزراعي. الألبان. أمراض النبات. الإنتاج الحيواني. بساتين الزينة. بساتين الفاكهة. الحشرات الاقتصادية والمبيدات. الحيوان واليماتولوجيا الزراعية. الخضر. الصناعات الغذائية.

مصاريف كلية الزراعة

تختلف مصاريف كلية الزراعة من جامعة إلى أخرى، وحسب التخصص، والبرامج التي يتبعها الطالب.