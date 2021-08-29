تعرف على نتيجة تنسيق كلية الآثار 2021 على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق كلية الآثار 2021 على مستوى الجمهورية، للمرحلة الأولى لتنسيق القبول في الجامعات، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2021، بحد أدنى 78.29% للشعبة الأدبية، موضحا أن مكتب التنسيق قد أتم توزيع 119 ألفا و58 طالبا في المرحلة الأولى، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة تنسيق كلية الآثار 2021 على مستوى الجمهورية: المرحلة الثانية 31 أغسطس

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الحد الأدنى للقبول في الجامعات للمرحلة الثانية بالنسبة للشعبة العلمية بشقيها الرياضة والعلوم، عند 254.5 درجة بمعدل (62.07%)، على أن يكون الحد الأدنى للشعبة الأدبية 238 درجة بما يعادل (58.05%)، على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة من بعد غد الثلاثاء 31 أغسطس الجاري، حتى يوم السبت 4 سبتمبر المقبل، أي لمدة خمسة أيام.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وسوف يجري إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

نتيجة تنسيق كلية الآثار 2021 على مستوى الجمهورية: 329 درجة عين شمس

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية الآثار 2021 على مستوى الجمهورية، للطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة 2021، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، كالتالي:

كلية آثار جامعة الزقازيق بصان الحجر 332 درجة.

كلية آثار جامعة دمياط 330 درجة.

كلية آثار جامعة عين شمس 329 درجة.

كلية آثار جامعة القاهرة 328 درجة.

نتيجة تنسيق كلية الآثار 2021 على مستوى الجمهورية: 323 درجة الأقصر

كلية آثار جامعة الفيوم 325 درجة.

كلية آثار ولغات جامعة مطروح 325 درجة.

كلية آثار جامعة أسوان 324 درجة.

كلية آثار جامعة الأقصر 323 درجة.

كلية آثار جامعة سوهاج 322 درجة.

كلية آثار جامعة جنوب الوادي 321 درجة.