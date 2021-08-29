تعرف على نتيجة تنسيق كلية التربية 2021 على مستوى الجمهورية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية التربية 2021 على مستوى الجمهورية، للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة 2021، للمرحلة الأولى بتنسيق الجامعات 2021، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني.

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن كلية التربية من ضمن الكليات المتبقية لطلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الثانية التي ستبدأ يوم الثلاثاء 31 أغسطس الجاري، وتستمر لمدة 5 أيام، على أن تنتهي يوم 4 سبتمبر.

نتيجة تنسيق كلية التربية 2021 على مستوى الجمهورية: 316 درجة عين شمس

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، نتيجة تنسيق كلية التربية 2021 على مستوى الجمهورية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، كالتالي:

تربية الإسكندرية: 318 درجة.

تربية الزقازيق: 317 درجة.

تربية عين شمس: 316 درجة.

تربية بورسعيد: 314 درجة.

تربية المنصورة: 312 درجة.

تربية طنطا: 311 درجة.

تربية بنها: 310 درجات.

نتيجة تنسيق كلية التربية 2021 على مستوى الجمهورية: 302 درجة حلوان

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق: 307 درجات.

تربية دمنهور: 306 درجات.

تربية المنيا: 305 درجات.

تربية طفولة مبكرة الزقازيق: 304 درجات.

تربية كفر الشيخ: 303 درجات.

تربية المنوفية بشبين الكوم: 303 درجات.

تربية حلوان: 302 درجة.

تربية مطروح: 300 درجة.

تربية سوهاج: 299 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة: 299 درجة.

تربية طفولة مبكرة بورسعيد: 298 درجة.

تربية مدينة السادات: 297 درجة.

تربية جنوب الوادي: 296 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا: 295 درجة.

تربية بنات عين شمس: 295 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) بورسعيد: 294 درجة.

تربية طفولة مبكرة المنصورة: 294 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس: 293 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية: 293 درجة.

نتيجة تنسيق كلية التربية 2021 على مستوى الجمهورية: 289 درجة أسيوط

تربية الفيوم: 293 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا: 289 درجة.

تربية أسيوط: 289 درجة.

تربية (طفولة) طنطا: 287 درجة.

تربية طفولة مبكرة المنوفية: 287 درجة.

تربية بني سويف: 286 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ: 286 درجة.

تربية قناة السويس بالإسماعيلية: 285 درجة.

تربية السويس: 284 درجة.

تربية نوعية الزقازيق: 284 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) بنها: 284 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان: 284 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية: 283 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس: 283 درجة.

نتيجة تنسيق كلية التربية 2021 على مستوى الجمهورية: 275 درجة دمياط

تربية نوعية القاهرة: 282 درجة.

تربية طفولة مبكرة أسيوط: 282 درجة.

تربية (طفولة) كفر الشيخ: 280 درجة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية: 280 درجة.

تربية طفولة مبكرة القاهرة: 279 درجة.

تربية نوعية طنطا: 279 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور: 279 درجة.

تربية رياضية بنات بنها: 278 درجة.

تربية نوعية الإسكندرية: 278 درجة.

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات: 277 درجة.

تربية (رياض أطفال) حلوان: 277درجة.

تربية طفولة مبكرة دمنهور: 277 درجة.

تربية طفولة مبكرة الفيوم: 276 درجة.

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات: 275 درجة.

تربية دمياط: 275 درجة.

تربية جنوب الوادي بالغردقة: 275 درجة.