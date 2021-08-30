حظك اليوم برج الحمل الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الحمل تقديره لذاته، كما أنّه يحب من يقدره، علمًا بأنّ هذه الصفات لا تندرج تحت مسمى النرجسية، لكن قدراته وإجادته لعمله يجعله بدائرة الفخر بما يصنع.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في صفك ويساعدك على اقتحام مجالات جديدة وتوظف أدواتك لتحقق فائدة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بروح مرحة وتكتشف بداخلك طاقات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.