حظك اليوم برج الحمل الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يحب أن يسعى للتميز في عمله وحياته طول الوقت، ويخلص لأحبائه بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في برجك يمدك بالطاقة وبالموهبة التنظيمية، والفلك ما زال يدعوك إلى التحفظ كي تحقق رغباتك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

رغم التشوش.. تتمتع اليوم بجاذبية كبيرة ويساعدك ذلك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.