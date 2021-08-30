حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء شخصية اجتماعية، ولديه قدرة كبيرة على التواصل، كما أنّه جاهز دائمًا للمتعة والتسلية، ويُعتقد أن السبب يعود في ذلك إلى شخصيته المزدوجة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

يعدك الفلك بالسعادة والقوة وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.