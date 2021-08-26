حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 26-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجوزاء اجتماعي، وأبرز عيوبه التهور واتخاذ قرارات سريعة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تتمتع بطاقة رائعة ونشاط أخاذ وتبرز شخصيتك، فقط تجنب الانزلاق في نشاطات أو أقوال غير مدروسة.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بنشاطات ممتعة وقد تجمعك أوقات رائعة مع الأحباب والأصدقاء.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة ويوفق تاريخ ميلاده 7 يونيو.