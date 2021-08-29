عامل يذبح شقيقته الحامل في توأم بسبب خلافات مالية بمصر القديمة

أنهى عامل حياة شقيقته ذبحا داخل منزلها بسبب خلافات مالية في مصر القديمة، وكشفت التحريات والمعاينة أن المتهم سدد للضحية عدة طعنات في الرقبة، وألقي القبض عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول الواقعة.

بداية الواقعة

تلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بمقتل ربه منزل داخل منزلها في منطقة أبو السعود بدائرة قسم الشرطة.

وبالانتقال تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى «نورا. أ. م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي في الرقبة، وأنها كانت ترتدي كامل ملابسها، وتبين أنها حامل.

وكشفت التحريات أن شقيق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات مالية.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، موضحا أن شقيقته اقترضت منه مبلغا ماليا ورفضت سداده، فذبحها، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حامل في توأم

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بسبب وفاة المجني عليها، أن إصابتها عبارة عن جرح ذبحي بالرقبة، وتبين من خلال الصفة التشريحية أنها كانت حامل في توأم، وجار إرسال التقرير النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.