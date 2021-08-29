بعد منع الزيارة عنه.. نجوم زاروا نضال الشافعي عقب جراحة القولون

حرص عدد من نجوم الفن على زيارة الفنان نضال الشافعي بعد إجرائه عملية جراحية، عقب إصابته بثقب في القولون، فما زالت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي غير مستقرة، ويعاني من تجمع صديدي في موضع الجرح الناتج عن الجراحة.

نجوم حرصوا على زيارة نضال الشافعي

وكشف مصدر مقرب من الشافعي لـ«الوطن» عن أسماء النجوم الذين حرصوا على زيارته، الفنان أحمد السعدني، الذي جاء من الساحل الشمالي خصيصاً من أجل زيارته، أحمد زاهر، منة فضالي، مدحت تيخا، أحمد عز، الذي حدث معه تليفونياً بسبب سفره خارج البلاد .

وتعرض الفنان نضال الشافعي لانتكاسة خلال الأيام الماضية، وقد كشف مصدر مقرب منه لـ «الوطن» أن الطبيب المعالج للفنان نضال الشافعي أزال كميات من الصديد عن الجرح مرات عدة، وهو ما سبب آلاما للأخير تسببت في صراخه داخل غرفته من شدة الألم.

سبب انفجار القولون للفنان نضال الشافعي

بسبب العصبية الزائدة لدى نضال أصُيب بانفجار في القولون، وتحسنت حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى ولكنها ساءت حالته مرة أخرى، جاء ذلك بعدما دخل في نوبة من الشجار مع منتج فيلمه الجديد «ميني بار» الذي جرى استئناف تصويره بعد توقف دام لنحو 3 أعوام.

أبطال فيلم «ميني بار» لـ نضال الشافعي

انتهى أبطال فيلم «ميني بار» من تصوير أغلب المشاهد، ويضم عددا كبيرا من نجوم الصف الأول أبرزهم: نضال الشافعي، صلاح عبد الله، منة فضالي، حسن عبد الفتاح، مدحت تيخا، أمينة، راندا البحيري، صبري عبد المنعم، روان فؤاد، علاء مرسي، طاهر أبو ليلة، محمود فارس، ضيوف الشرف ميدو عادل، ياسر علي ماهر، إبرام سمير، ومن تأليف طارق رمضان، إنتاج شركة آرت ميوزيك الفني والسينمائي.