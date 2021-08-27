تجمع صديد وارتفاع الحرارة.. تدهور مفاجئ في حالة نضال الشافعي الصحية

تدهورت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، أمس الخميس، بعد إصابته بصديد في موضع الجرح الناتج عن جراحة ثقب القولون التي خضع لها، قبل أيام، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

وقال مصدر طبي من داخل المستشفى لـ«الوطن»، إن الطبيب المعالج للفنان نضال الشافعي أجرى تنظيفا للجرح من الصديد أكثر من مرة، وهو ما أصاب الشافعي بآلام شديدة، لعدم حصوله على مخدر «بنج» أثناء مرحلة التنظيف، مضيفا أن تجمع الصديد تسبب في ارتفاع درجة حرارة الأخير، ووصولها إلى 39.5 درجة مئوية، وفقاً لكلام المصدر.

وأوضح المصدر الطبي أن الطبيب المعالج للفنان نضال الشافعي قرر استمرار احتجازه داخل المستشفى لحين تحسن حالته، خاصة أنه من المقرر خضوعه لجراحة جديدة، الشهر المقبل.

تفاصيل أزمة الفنان نضال الشافعي مع منتج فيلم «ميني بار»

وكان الفنان نضال الشافعي أصيب بثقب في القولون، الأسبوع الماضي، بعد شعوره بغضب شديد من مدحت سعد، منتج فيلم «ميني بار»، لعدم تنفيذه الوعود المتفق عليها بينهما، حيث كتم نضال مشاعره الغاضبة بداخله، وذلك وفقاً لتصريحات سابقة للأخير مع «الوطن».

وشعر نضال الشافعي آلام مبرحة توجه علي أثرها لأحد المستشفيات، حيث قام بتعليق محاليل طبية تسببت في تحسن حالته نسبياً، ولكن سرعان ما داهمته الآلام مجدداً ليتم نقله إلي المستشفي، حيث أظهرت الفحوصات الطبية وجود ثقب في القولون يحتاج للتدخل الجراحي العاجل.

ويشارك في بطولة فيلم «ميني بار» صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، شيما الحاج، مدحت تيخا، محمد أوتاكا، طاهر أبوليلة، علاء زينهم، ياسر الزنكلوني، محمود فارس، حسن عبدالفتاح، صبري عبدالمنعم وكوكبة من النجوم.