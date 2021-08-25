منع الزيارات عنه.. تطور جديد في حالة الفنان نضال الشافعي

قرر الفريق الطبي المعالج للفنان نضال الشافعي، منع الزيارات عنه نهائيا، بعد اشتداد الآلام عليه خلال الساعات الأخيرة، داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

تطورات الحالة الصحية لنضال الشافعي

وقال مصدر لـ«الوطن»، إن نضال انتابته آلام مبرحة، اليوم الأربعاء، بعد الجراحة التي أجراها، قبل أيام، عقب إصابته بثقب في القولون، وإثره تقرر منع الزيارة عنه، لحين تحسن حالته.

زوجة نضال الشافعي

وأوضح المصدر أن زوجة نضال تقيم معه في المستشفى بشكل دائم، فيما يتردد عليها نجل شقيقتها لمعاونتها، موضحا أنه لم يتحدد بعد موعد لخروج الفنان من المستشفى إلى الآن.

وفي السياق ذاته، وجه نضال الشافعي اتهاما لمدحت سعد، منتج فيلم «ميني بار»، بالتسبب في إصابته بثقب في القولون، حيث أكد في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الأخير لم يف بالوعود الكثيرة التي قطعها علي نفسه، ما أصابه بغضب شديد لم يعبر عنه في حينها، وإثره انتابته آلام شديدة، واتجه إلى أحد المستشفيات، حيث علق محاليل طبية وغادر المستشفى بعدها.

وتجددت آلام نضال لتكشف الفحوصات والتحاليل احتياج حالته إلي تدخل جراحي عاجل، نظرا لوجود ثقب في القولون، ومن المقرر أن يخضع لجراحة جديدة خلال الشهر المقبل.

ونضال الشافعي ليس الحالة المرضية الوحيدة في فيلم «ميني بار»، ففي بداية عودة التصوير، دخل صلاح عبد الله إلى المستشفى، وخضع لعمليتي قسطرة بالقلب، وتركيب دعامات، وأعلنت منة فضالي مساء أمس، خضوعها لعملية جراحية، ونفت منة أن العملية خاصة بالتجميل، لكنها لم تفصح عن نوع العملية التي أجرتها.

يذكر أن فيلم «ميني بار» من بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، مدحت تيخا، راندا البحيري، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، محمود فارس، علاء زينهم وكوكبة من النجوم.