4 نجوم يتصدرون «تريند» السوشيال ميديا.. على رأسهم نضال الشافعي

ما بين المرض، والإصابة، والخلافات، والغناء تصدر 4 فنانين تريند «السوشيال ميديا» خلال الساعات الماضية، وقائمة الأكثر بحثا على عملاق البحث «جوجل».

ونعرض لكم في السطور التالية قائمة هؤلاء الفنانين، وسبب تصدرهم الـ«تريند».

نضال الشافعي

تصدر الفنان نضال الشافعي قائمة الـ «تريند» خلال الساعات الماضية، وذلك إثر تطورات حالته الصحية، حيث ما زالت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي غير مستقرة، في ظل معاناته من تجمع صديدي في موضع الجرح الناتج عن الجراحة، التي خضع لها داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عقب إصابته بثقب في القولون.

فرح الزاهد

أما الفنانة فرح الزاهد فتصدرت قائمة الأكثر بحثا بعد تعرضها لحادث، مطمئنة الجمهور على صحتها وفقا لتصربحاتها لجريدة «الوطن»، حيث أكدت أنها لم تتعرض إلى أي إصابة، قائلة: «كنت أسير في طريق أكتوبر بمفردي بالسيارة، وكنت بحاول أدخل ملف ولكن سيارة مسرعة دخلت في جنب السيارة وهشمته».

وتابعت فرح: «الحمد لله إني كنت بمفردي في السيارة لو كان أي شخص معي كان أصيب، السيارة تهشمت في الجنب الآخر وليس الجنب الذي أتواجد فيه، ولكن الحمد لله أن الحادث جاء في السيارة ولم يصبني مكروه».

بدرية طلبة

شملت قائمة الأكثر بحثا الفنانة بدرية طلبة بعد دخولها في أزمة مع شقيقها عندما أشارت فى أحد منشوراتها على «فيس بوك»، إلى وفاة شقيقها خلال تهنئتها بعقد قران ابنته، ليخرج شقيقها ويعلن أنه على قيد الحياة وكل ما فى الأمر أنها اختلقت هذه الشائعة لعدم حضوره عقد قران ابنته.

بسمة بوسيل

ودخلت بسمة بوسيل قائمة الـ «تريندات» وذلك بعد مشاركتها الغناء مع زوجها المطرب تامر حسني في إحدى الحفلات الجماهيرية بالساحل وغنت له أغنية «كل سنة وأنت طيب» احتفالا بعيد ميلاده.