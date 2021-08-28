تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي: مضاعفات للعملية سببت صراخه

ما زالت الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي غير مستقرة، في ظل معاناته من تجمع صديدي في موضع الجرح الناتج عن الجراحة، التي خضع لها داخل أحد المستشفيات الخاصة في القاهرة، عقب إصابته بثقب في القولون، ويستعرض «الوطن» تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي في التقرير التالي.

تطورات الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي

وقال مصدر طبي من داخل المستشفي لـ«الوطن» إن الطبيب المعالج للفنان نضال الشافعي أزال كميات من الصديد عن الجرح مرات عدة، وهو ما سبب آلاما للأخير تسببت في صراخه داخل غرفته من شدة الألم، مضيفا أنه لا صحة لما تردد أخيرا بشأن نقله إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى.

وأوضح المصدر أن نضال يقيم داخل غرفة عادية وترافقه زوجته، ولم يتحدد بعد موعدا لمغادرته المستشفى حتى الآن.

بداية الأزمة الصحية

وبدأت الأزمة قبل أسبوع بعدما دخل في نوبة من الشجار مع منتج فيلمه الجديد «ميني بار» الذي جرى استئناف تصويره بعد توقف دام لنحو 3 أعوام، وبسبب العصبية الزائدة لدى نضال أصيب بانفجار في القولون، وتحسنت حالته الصحية بعد أيام من دخوله المستشفى وبعدها ساءت حالته مرة أخرى، وزاره عدد من الفنانين في المستشفى، من بينهم أشرف زكي ومنة فضالي وغيرهم من الفنانين.

وهذه ليست الواقعة الوحيدة لأبطال الفيلم في الإصابات، فمع بداية عودة تصوير الفيلم، دخل الفنان الكبير صلاح عبد الله للمستشفى لتركيب دعامات في القلب، بالإضافة إلى عملية قسطرة، وبعدها دخلت منة فضالي أيضا لإجراء أحد العمليات وذلك بعد خلاف كبير مع منتج العمل مدحت سعد حول المستحقات المتأخرة.

وفيلم «ميني بار» تم تأجيله منذ عدة سنوات بسبب ظروف إنتاجية، بالإضافة إلى ظروف فيروس كورونا وظروف أخرى رقابية، أما عن قصة الفيلم فهو ينتمي إلى الأفلام الكوميدية التي يوجد بها رسالة خاصة حول الخير والشر، وذلك الصراع الذي يعيشه نضال الشافعي بعد عملية اختطافه.