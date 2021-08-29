تعرف على نتيجة تنسيق هندسة البترول 2021

مع انتهاء مؤتمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، بدأ أولياء الأمور وطلاب شعبة «علمي رياضة» في البحث عن نتيجة تنسيق هندسة البترول 2021، لذا تستعرض «الوطن» الحد الأدنى للقبول في كلية هندسة البترول.

وجرى الإعلان رسميًا عن كافة التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 - 2022، من خلال مؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي عُقد ظهر اليوم الأحد، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة تنسيق هندسة البترول 2021

وكشفت وزارة التعليم العالي، عن أن الحد الأدنى لكلية هندسة بترول وتعدين السويس، هو 378 درجة.

نتيجة تنسيق جميع كليات الهندسة على مستوى جميع الجامعات

1 - كلية الهندسة جامعة القاهرة من 356 درجة.

2 - كلية الهندسة جامعة المنصورة من 355 درجة.

3 - كلية الهندسة جامعة دمياط من 354 درجة.

4 - كلية الهندسة جامعة عين شمس من 349 درجة.

5 - كلية الهندسة جامعة الإسكندرية من 347 درجة.

6 - كلية الهندسة جامعة طنطا من 344 درجة.

7 - كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ من 342 درجة.

8 - كلية الهندسة جامعة الزقازيق من 341 درجة.

9 - كلية الهندسة جامعة المنوفية في شبين الكوم من 340 درجة.

10 - كلية الهندسة جامعة قناة السويس بالإسماعيلية من 340 درجة.

11 - كلية الهندسة جامعة بورسعيد من 338 درجة.

12 - كلية الهندسة جامعة حلوان من 336 درجة.

13 - كلية الهندسة جامعة بنها من 335 درجة.

14 - كلية الهندسة جامعة السويس من 334 درجة.

15 - كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا من 333 درجة.

16 - كلية الهندسة جامعة سوهاج من 332 درجة.

17 - كلية الهندسة جامعة حلوان بالمطرية من 331 درجة.

18 - كلية الهندسة جامعة بني سويف من 329 درجة.

19 - كلية الهندسة جامعة الفيوم من 329 درجة.

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يمكن للطلاب التعرف على النتيجة من خلال الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.