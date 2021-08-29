تعرف على نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 على مستوى الجمهورية

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى رسميا والإعلان عنها من قبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يبحث أولياء الأمور وطلاب الشعبة «علمي علوم» عن نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 على مستوى الجمهورية، لذا توضح «الوطن» كل ما يريد الطالب معرفته بشأن كليات العلاج الطبيعي في جميع المحافظات.

وانتهى قبل قليل، المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشكل رسمي، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021، حيث حضر المؤتمر الصحفي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد عطا المشرف على التنسيق، وشهد المؤتمر الإعلان رسميا عن الحد الأدنى لكل كلية سواء علمي علوم، أو علمي رياضة، أو أدبي.

نتيجة تنسيق كلية العلاج الطبيعي 2021 على مستوى الجمهورية

1- علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ من 368 درجة.

2- علاج طبيعي جامعة بنها من 367 درجة.

3- علاج طبيعي جامعة القاهرة من 366 درجة.

4- علاج طبيعي جامعة السويس من 366 درجة.

5- علاج طبيعي جامعة بني سويف من 365 درجة.

6- علاج طبيعي جامعة جنوب الوادي من 364 درجة.

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2021

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كيفية معرفة نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق 2021، ويمكن معرفة النتيجة من خلال الدخول عبر رابط نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021 - 2022.

وزير التعليم العالي يُحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية من التنسيق

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد خلال المؤتمر الصحفي، أنّ المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2021 - 2022 تنطلق الثلاثاء المقبل، وذلك بحد أدنى 254 أي نسبة 62.07% للشعبة علمي علوم ورياضة، إضافة إلى حد أدنى 238 درجة بنسبة 58.05%.