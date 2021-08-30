انتشار إصابات كورونا بين غزلان أمريكا.. وأستاذ فيروسات: ينتقل من البشر

لايزال فيروس كورونا محيرا للعلماء حول العالم، ولم تنتهي محاولات السيطرة عليه منعا لتفشيه بين البشر، حتى تم تسجيل أولى الإصابات بفيروس «سارس-كوف-2» الذي يسبب «كوفيد-19» في الغزال البري الأبيض الذيل في ولاية أوهايو الأمريكية لأول مرة، حسبما جاء في بيان وزارة الزراعة الأمريكية، نقلا عن وكالة أنباء رويترز.

ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الحيوانات الأليفة

وقبل الإعلان عن ظهور إصابة بفيروس كورونا بين الغزلان، كانت وزارة الزراعة الأمريكية قد سجّلت إصابة حيوانات أخرى بكوفيد-19، من بينها كلاب وقطط ونمور وأسود وفهود جليدية وثعالب مائية وغوريلات وحيوان المينك، ما يدعو إلى التساؤل حول انتقال عدوى كورونا من الإنسان إلى الحيوانات والعكس.

فيروس كورونا في أصل منشأه ظهر في الحيوانات ثم انتقل من الحيوانات إلى الإنسان وتسبب في موجة الوباء، وينتقل للبشر من الحيوانات الأليفة لوجود تقارب وتشابه في المستقبلات الخلوية بين البشر والحيوانات، بحسب قول الدكتور محمد شهيدي، أستاذ الفيروسات بجامعة قناة السويس.

وتابع «شهيدي»، في حديثه لـ«الوطن»، حول سبب ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الغزلان ومن قبلها بين الحيوانات الأليفة، أن البروتين الخاص بالفيروس قد يركب على المستقبل الخلوي للإنسان، وفي نفس الوقت قد يركب على المستقبل الخلوي للحيوان، ومن هنا يتضح سبب إصابة بعض الحيوانات بـ«كوفيد 19».

كورونا ينتقل من الإنسان إلى الحيوانات الأليفة

وتابع أستاذ الفيروسات بقوله، إن هناك العديد من الأبحاث التي أثبتت إمكانية انتقال العدوى بفيروس كورونا من البشر إلى الحيوانات الأليفة مثل القطط والحيوانات لتقارب المستقبل الخلوي الخاص بكل منهم، وهو ما يفسر ظهور إصابات بعدوى كوفيد 19 بين الغزلان.

يذكر أن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، قال في تصريح سابق إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا فى مصر بدأت بمتحور «دلتا بلس»، داعياً المواطنين إلى تلقى لقاح كورونا؛ للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.