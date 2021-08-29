بدء تطعيمات الجرعة الثانية ضد فيروس كورونا بجامعة الفيوم (صور)

بدأت إدارة جامعة الفيوم، اليوم الأحد، في إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والذين تلقوا الجرعة الأولى في شهر يونيو الماضي.

توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد

وأكد الدكتور محمد سعيد أبو الغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه في إطار توفير لقاح فيروس كورونا المستجد لكل العاملين بالمؤسسات التعليمية والطلاب قبل بدء العام الدراسي الجديد، بدأت إدارة الجامعة في إعطاء الجرعة الثانية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة الذين تلقوا الجرعة الأولى في شهر يونيو الماضي على مدار أسبوع كامل بمبنى المستشفى التخصصي بالجامعة.

فريق طبي متكامل للتطعيم بجرعة لقاح كورونا الثانية

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، إلى أنّ حملة التطعيمات بلقاح كورونا، يشرف عليها فريق طبي متكامل من أطباء وصيادلة وتمريض المستشفيات الجامعية، إضافة للطاقم الفني والإداري وفريق مركز شبكات الجامعة الذي يتولى متابعة الإتصال بشبكة الإنترنت ومتابعة التسجيل.

تخصيص دور كامل للتطعيم بلقاح كورونا

الجدير بالذكر أنه تم تخصيص الدور الأرضي بالمستشفى الجامعي التخصصي داخل الحرم الجامعي لتلقي الجرعة الثانية اللقاح خلال الفترة من اليوم الأحد 29 أغسطس الجاري حتى 2 سبتمبر المُقبل، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، حيث يجب على مستحق الجرعة الثانية أن يتواجد بمقر الحملة في نفس اليوم المقابل ليوم تلقيه الجرعة الأولى كما يلي:-

- يوم 6/ 6/ 2021 يقابله يوم 29 / 8 /2021.

- يوم 7 / 6/ 2021 يقابله يوم 30 / 8 / 2021.

- يوم 8 / 6 / 2021 يقابله يوم 31 / 8 / 2021.

- يوم 9 / 6 / 2021 يقابله يوم 1 / 9 / 2021.

- يوم 10 / 6 / 2021 يقابله يوم 2 / 9 / 2021.