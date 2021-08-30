بورصة الدواجن اليوم الاثنين 30-8-2021 في مصر

شهدت بورصة الدواجن اليوم الاثنين للأسبوع الرابع على التوالي، حالة من الاستقرار الملحوظ، لتثبت بذلك عند نفس السعر منذ قرابة الشهر دون أي تغيرات تذكر على الأسعار، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة.

وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، تستعرض «الوطن» بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الاثنين الموافق 30 أغسطس، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

حسب عبدالعزيز، شهد سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، استقرارا عند سعر تراوح بين 26 إلى 28 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصل إلى نحو 40 جنيهًا اليوم الاثنين، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى نحو 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك هذه الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الجاري.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

أما عن بورصة الدواجن العمومية اليوم، فتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها الوطن، اليوم الاثنين في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- سجّل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم نحو 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم الاثنين نحو 37 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو البانيه اليوم الاثنين نحو 70 جنيهًا.

- واستقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم الاثنين عند 36 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الاثنين إلى نحو 29 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم الاثنين نحو 39.5 جنيه.

- وسجّل سعر الدواجن البلدي اليوم الاثنين نحو 45 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم الاثنين إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجّل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم نحو 52 جنيهًا.