بورصة الدواجن اليوم الأحد 29-8-2021 في مصر

استقرارًا في القيمة السعرية شهدته بورصة الدواجن للأسبوع الرابع على التوالي، لتثبت بذلك عند نفس السعر منذ قرابة الشهر دون أي تغيرات تذكر على الأسعار، وذلك وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس شعبة الثروة الداجنة.

وفي هذا الصدد، واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، تستعرض «الوطن» بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأحد الموافق 29 أغسطس، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

واستقر سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة، عند سعر تراوح بين 26 إلى 28 جنيهًا، فيما استقرت أسعار الدواجن البلدي عند سعر 36 جنيهًا، وذلك وفقًا لتصريحات رئيس شعبة الدواجن.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة، وصل إلى نحو 40 جنيهًا اليوم الأحد، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى نحو 43 لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، لتستقر بذلك هذه الأسعار عند نفس السعر المعروض منذ بداية الشهر الجاري.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وتقدم «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفقًا لجولة أجرتها الوطن، اليوم الأحد في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، والتي جاءت على النحو التالي:

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم الأحد نحو 39.5 جنيه.

- وسجّل سعر الدواجن البلدي اليوم الأحد نحو 45 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم الأحد إلى نحو 23 جنيهًا.

- وسجّل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم نحو 52 جنيهًا.

- فيما سجّل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم نحو 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم الأحد نحو 37 جنيهًا.

- كما بلغ سعر كيلو البانيه اليوم الأحد نحو 70 جنيهًا.

- واستقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم الأحد عند 36 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الأحد إلى نحو 29 جنيهًا.