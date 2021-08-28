بورصة الدواجن اليوم السبت 28-8-2021 في مصر

لليوم الثاني على التوالي، تواصل أسعار بورصة الدواجن استقرارها اليوم السبت الموافق 28 أغسطس 2021، لتبقى اللحوم البيضاء عند نفس السعر المعلن منذ بداية الشهر الجاري ولا تشهد زيادة في كافة المشتقات.

ومن منطلق حرص الكثير من المواطنين على شراء الدواجن، يستعرض «الوطن»، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي يقدمها لقرائه، متوسط أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت الموافق 28 أغسطس الجاري، في الأسواق المحلية ومحال بيع مشتقات الدواجن والسوبر ماركت، والأسعار المعلنة من الغرفة التجارية للثروة الداجنة ونقلا عن عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

وفقا لرئيس شعبة الدواجن، فإن أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت، تتراوح بين 26 إلى 28 جنيهًا، وفي المزرعة بين 22 إلى 23 جنيهًا.

وأكد «عبدالعزيز»، أن أسعار الدواجن البلدي في السوق المحلية تواصل هى الأخرى استقرارها لتسجل نحو 36 جنيهًا للكيلو، منوها إلى أن سعر كرتونة البيض في الأسواق سجلت كذلك استقرارا ملحوظا عند 40 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وحسب جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق المحلية، نستعرض أبرز أسعار بورصة الدواجن على النحو التالي:

- بلغ سعر كيلو البانيه اليوم السبت 70 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء السبت إلى 23 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك اليوم السبت نحو 52 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك المتبل اليوم السبت نحو 55 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من البط اليوم السبت نحو 37 جنيهًا.

- واستقر سعر الدجاجة الكاملة اليوم السبت عند 36 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم السبت إلى نحو 29 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس السبت 39.5 جنيه.

- ووصل سعر الدواجن البلدي اليوم السبت إلى 45 جنيهًا.