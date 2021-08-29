تنسيق طب الأسنان جامعة أسيوط.. كلية بدأت عالمية في 2012

أنشئت كلية طب الأسنان جامعة أسيوط، بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة برقم 194 لسنـة 2012 بعد ثورة 25 يناير 2011، وبدأ العمل بها في العام الدراسي 2012-2013، لتكون أول كلية مصرية تبدأ عالمية، حيث انضمت لها بعثات من دولة ماليزيا، وتتطلع كلية طب الأسنان جامعة أسيوط، لأن تكون في مصاف المؤسسات التعليمية الطبية المعترف بها إقليميا التي تتميز ببرامج تعليمية مبتكرة، وتخدم المجتمع المتنوعة من خلال خريج ذو مهارات عالية للتواصل والتعامل مع المريض بكل مهارة ودقة.

تنسيق كلية طب الأسنان جامعة أسيوط لعام 2021

وفقا لنتائج المرحلة الأولى لتنسيق كلية طب الأسنان جامعة أسيوط، بلغت نسبة تنسيق الكلية 370 درجة، متساوية في المجموع من طب أسنان المنيا وطب أسنان بني سويف.

أقسام كلية طب الأسنان جامعة أسيوط

- بيولوجيا الفم والوجه والفكين

- باثولوجيا الفم والوجه والفكين

- المواد الحيوية لطب الأسنان

- الاستعاضة الصناعية للفم والوجه والفكين

- الاستعاضة السنية المثبتة

- العلاج التحفظي للأسنان

- جراحة الفم والوجه والفكين

- طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص

- طب أسنان الأطفال والصحة العامة للفم والأسنان

- تقويم الأسنان

- علاج الجذور

- أشعة الفم والوجه والف

مصاريف كلية طب الأسنان جامعة أسيوط لعام 2021

وفقا للمعلن عن كلية طب الأسنان جامعة أسيوط ، فإن الرسوم الدراسية والمصاريف للطلاب المستجدين في الفرقة الأولى حوالي 310 جنيهات.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية طب الأسنان جامعة أسيوط لعام 2021

كلية طب الأسنان، مثلها مثل باقي الكليات في جامعة أسيوط، حيث ينطبق عليها نفس شروط التقديم لجامعة أسيوط، فليس لها أي شروط للتقديم إذا كان الطالب حاصلا على درجة التنسيق 2021.

الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بكلية طب الأسنان جامعة أسيوط

- أن يكون الطالب حاصلاً على الثانوية العامة.

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- أصل شهادة الميلاد.

- صورة البطاقة الشخصية.

- صور شخصية للطالب.

- طلب الالتحاق بالكلية ويضع عليه الطالب طوابع خدمات تعليمية.

- يحصل الطالب على خطاب لإجراء الكشف الطبي بعد مراجعة ملفات الطلاب الجدد وبعد إجراء المقابلة الشخصية وانتظام الطلاب في الدراسة.