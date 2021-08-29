كل ما تريد معرفته عن جامعة أسيوط.. الكليات والأوراق المطلوبة للتقديم

جامعة أسيوط واحدة من أهم الجامعات المصرية الحكومية، ومقرها مدينة أسيوط في محافظة أسيوط. وجامعة أسيوط هي جامعة حكومية تقوم بتسخير إمكاناتها وتوجيهها لتحقيق رؤيتها من خلال توفير التعليم المطلوب في الحاضر والمستقبل؛ بالإضافة إلى إعداد أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل على المستويين المحلي والدولي، ومؤهلة للحصول على التميز في تطوير البحث العلمي والتكنولوجيا والبرامج البحثية التي تساهم في تنمية المجتمع في إطار أخلاقيات الجامعة، كما تهدف الجامعة إلى أن تكون الرائدة في إنشاء مجتمع للمعرفة.

كليات ومعاهد

وتضم الجامعة العديد من الكليات والمعاهد هي كالتالي:

كلية الطب، كلية الطب البيطري، كلية طب الأسنان، معهد جنوب مصر للأورام، كلية الصيدلة، كلية الهندسة، كلية العلوم، كلية التجارة، كلية التربية، كلية التربية النوعية، كلية التربية الرياضية، كلية الحقوق، كلية الزراعة، كلية الحاسبات والمعلومات، كلية الآداب، كلية الخدمة الاجتماعية، كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، كلية الفنون الجميلة، كلية التمريض، كلية الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى المعهد الفني الصحي، معهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية.

تنسيق كليات جامعة أسيوط 2021 علمي وأدبي

أعلنت، منذ قليل، نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية لمعرفة الكليات والجامعات التي سيلتحقون بها. وبشكل عام يشهد تنسيق العام الجاري انخفاضا ملحوظا في جميع الشعب «علمي علوم - علمي رياضة - أدبي»، مقارنة بالعام الماضي، وذلك نتيجة التراجع الكبير في مجاميع طلاب الثانوية العامة، حيث شهد تنسيق الكليات انخفاض تنسيق الكليات 2021، ما بين 57 إلى 7% عن العام الماضي.

الأوراق المطلوبة للتقديم في جامعة أسيوط لجميع الكليات

أعلنت جامعة أسيوط عن الأوراق المطلوبة للتقديم لكلياتها للعام الجامعي 2021/2022، وهي كالتالي:

1- صورة شهادة الثانوية العامة + الأصل «للاطلاع».

2- استمارة 2 جند و6 جند للذكور فقط، واستخراجهما من منطقة التجنيد أو من مديرية الأمن.

3 - صورة من بطاقة الترشيح «بعد ظهور نتيجة التنسيق».

- 4 استخراج شهادتي ميلاد قيد إلكتروني.

5 عدد 4 صورة شخصية 6x4 «صور حديثة»

6- صورة البطاقة الشخصية للطالب.

7- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر.

مكان وعنوان وأرقام تليفونات جامعة أسيوط

تقع جامعة أسيوط في حي غرب مدينة أسيوط، عاصمة محافظة أسيوط

رقم المحمول 0111 337 6317

رئيس الجامعة 2080558 , 2080007

نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب 2080900