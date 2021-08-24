محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الثانوية الصناعية بساحل سليم

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ؛ مدرسة الثانوية الصناعية للبنين بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم، التي من المقرر أن تستضيف اليوم الختامي للفاعليات الثقافية التي ينظمها فرع ثقافة أسيوط بقرى المركز، بحضور قيادات وزارة الثقافة على رأسهم الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

فعاليات ثقافية ضمن «حياة كريمة»

وقال محافظ أسيوط، في بيان صحفي، اليوم، إن قرى مركز ومدينة ساحل سليم شهدت عدة فعاليات ثقافية وأنشطة صباحية ومسائية على مدار 4 أسابيع كاملة بمشاركة كافة القطاعات بالمحافظة، وتحت رعاية وزيرة الثقافة ومحافظ أسيوط، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأشار المحافظ إلى إقبال المواطنين بكافة فئاتهم وفي مقدمتهم الشباب والفتيات والأطفال على المشاركة وحضور الفعاليات الثقافية والفنية والتي يتم تنظيمها بقرى مركز ساحل سليم وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

توعية المواطنين والشباب وتنمية مواهبهم وصقل خبراتهم

وأكد تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الفعاليات الثقافية والفنية والتي تستهدف تحقيق أقصى استفادة من البرامج والأنشطة والعمل على توعية المواطنين والشباب وتنمية مواهبهم وصقل خبراتهم بهدف بناء الانسان المصري بمشاركة نخبة من المثقفين والأدباء والمتخصصين في كافة المجالات الثقافية والفنية وبمشاركة المجلس القومي للمرأة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع وعلى أولوياتها مركز ساحل سليم وقراه ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.