العلاج جواك.. اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يطلق حملة للتبرع بالبلازما

تحت شعار«العلاج جواك» وفي إطار المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، أطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الصحة، حملة من شأنها تشجيع المواطنين على التبرع بالبلازما، بمشاركة عدد كبير من الشباب أعضاء الاتحاد.

وانطلقت حملة التبرع التي دعا إليها اتحاد شباب الجمهورية الجديدة في عدد من مراكز تجميع البلازما في المحافظات، منها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا.

وفي مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لاتحاد شباب الجمهورية الجديدة، أظهر إقبالا ملحوظا للمواطنين على الحملة التي تدعو إلى التبرع بالبلازما، ضمن المشروع القومي للتصنيع والاكتفاء الذاتي من البلازما، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتوافد أكثر من ثلاثة آلاف شاب اليوم على مراكز التبرع بالبلازما على مستوى الجمهورية، وتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما، موزعة على 5 محافظات.

ومن جانبها، تابعت غرفة عمليات اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، توافد المتبرعين على مدار اليوم، ونجاح عمليات التبرع في سهولة ويسر.

وجاءت هذه الفعالية، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. وكان اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، قد دعا شباب مصر للمشاركة في المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم.

مشروع التبرع ببلازما الدم

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أول متبرعة ببلازما الدم، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مشروع استراتيجي للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدوائية من البلازما، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، وذلك بدلا من استيرادها من الخارج.

وعن شروط التبرع، حسبما أعلنت وزارة الصحة، فيمكن لكل المواطنين في عمر 18 إلى 60 سنة التبرع بالبلازما في مراكز التبرع، وهي موجودة في عدد من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية وطنطا، والمنيا، ويمكن لأي شخص أكبر من 18 سنة التبرع، بشرط أن يكون غير مصابا بأمراض في الدم، ويتم فحص الشخص جيدا من أجل التأكد من عدم إصابته بأمراض مزمنة قبل الحصول على البلازما الخاصة به.