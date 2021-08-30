حظك اليوم برج السرطان الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مولود برج السرطان من الابراج الاجتماعية ويحب أصدقائه، كما انه من الأشخاص العمليين، إلا انهم يقدسون العلاقات العاطفية والصداقة مع الأخرين، لكنهم لا يرغبون في إظهار هذا الجانب لأنهم يعتبرونه ضعفًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

ينصحك الفلك أن تراقب في صمت وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.