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محمود مسلم

حظك اليوم برج الحوت الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:24 ص | الأحد 29 أغسطس 2021
برج الحوت

برج الحوت

يمتلك مواليد برج الحوت قلوبا نقية شديدة الطيبة، ولديهم عاطفة شديدة ويمتلكون مواهب إبداعية، وتقدم «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 29-8-2021 على الصعيد المهني

تستطيع اليوم أن تنظم جهودك وتعد نفسك لكل الاحتمالات وتتكيف مع المستجدات.

حظك اليوم برج الحوت 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل العلاقات واليوم مناسب لبحث قضية عاطفية أو اجتماعية تشغلك.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.

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