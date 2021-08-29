حظك اليوم برج الأسد الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الأسد من الشخصيات القيادية بطبعها، والتي ترفض الخضوع إلى أوامر أو تعليمات الآخرين، لذلك يحتاجون إلى مدير متفهم، وإلا لن يستمروا في أعمالهم كثيرًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيا

القمر في وضع معاكس في منزل العمل.. إذا واجهت بعض المقاومة فعليك أن تصبر للغد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيا

ينصحك الفلك بألا تدع الصغائر تعكر مزاجك وتسبب لك اشتباكات مع شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.