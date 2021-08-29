حظك اليوم برج العذراء الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

المرونة والطموح والمثابرة، كلمات أساسية يتبعها مولود برج العذراء دون تفكير في حياته العملية، فهو يرغب دائمًا في ترقي أعلى المناصب، كما أنه شخص مرن يمكنه التكيف مع الظروف، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزل الحظ يقودك لمفاوضات ناجحة ويمدك برغبة في المعرفة والتعاون مع الجميع.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

الشمس والمريخ في برجك يدعمان علاقتك بمن تحب وتستطيع أن تؤثر في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.