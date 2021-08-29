حظك اليوم برج السرطان الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن مواليد برج السرطان من الأشخاص العمليين، إلا انهم يقدسون العلاقات العاطفية والصداقة مع الأخرين، لكنهم لا يرغبون في إظهار هذا الجانب لأنهم يعتبرونه ضعفًا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

الوضع الفلكي يدعم مشاريعك ويمدك باليقظة، وتنجز عملك اليوم بثقة وجرأة وقد تبدأ جديدا.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك اليوم نحو إقامة احتفالات تجمعك بمن تحب وبالأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.