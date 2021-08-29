تنسيق صيدلة كفر الشيخ 2021.. حصلت على ترتيب متقدم بتصنيف شنغهاي

تعتبر كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، من الكليات الطبية الرائدة، حيث تتطلع لأن تصبح رائدة في مجال التعليم الصيدلي والبحث العلمي وخدمة المجتمع على المستوى القومي والإقليمي والدولي، بعدما حصلت على شهادة الجودة وترتيب متقدم على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي. وتلتزم الكلية بتخريج صيدلي يلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية، مع إجراء أبحاث علمية وتطبيقية وتقديم خدمات مجتمعية في مختلف المجالات الصيدلية، كما تحرص الكلية على تقديم خدمات التعليم الصيدلي المستمر وكذلك الاستشارات والتدريبات في إطار القيم الأخلاقية، لذلك يبحث كثير من الطلاب على تنسيق كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ 2021 والأوراق المطلوبة.

وتقدم «الوطن»، كل ماتريد معرفته عن تنسيق كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ 2021 والأوراق المطلوبة والمصروفات الدراسية، في إطار ماتقدمه من خدمات طوال اليوم.

تنسيق كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، فإن تنسيق كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ لعام 2021، جاء عند 365 درجة، ومن المقرر أن يتم استقبال الطلاب للتقديم خلال المرحلة المقبلة للتقديم، وهي ضمن المرحلة الأولى للتنسيق في مختلف الجامعات، وجاءت مرتفعة بعد كليات الصيدلة بجامعات سوهاج، المنصورة، دمنهور، والزقازيق.

مصاريف كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ لعام 2021

وتكون مصروفات كليات الجامعة موحدة باستثناء البرامج المميزة، بينما مصاريف كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ لعام 2021 فهي 710 جنيهات فيما عدا البرنامج المميز الخاص بالصيدلة الإكلينيكية، فتحدد الكلية قيمة مصروفاته وفقا للائحة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقا لموقع الكلية، فإن هناك عدد من الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ لعام 2021 وهي، أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها، أصل وصورة من شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، أصل وصورتين من بطاقة الترشيح، 6 صور شخصية، نموذج 2 جند وآخر 6 جند للطلاب الذكور.

عنوان كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ لعام 2021

وللطلاب الجدد فإن عنوان كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ لعام 2021، هو داخل الحرم الجامعي بالقرب من الإدارة العامة لجامعة كفر الشيخ على طريق كفر الشيخ- سخا.