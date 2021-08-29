مصروفات كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ 710 جنيهات.. وتقبل من 342 درجة

يبحث الكثير من الطلاب الجدد الذين انتهوا من الثانوية العامة 2021، عن تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021 والأوراق المطلوبة، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من الكليات بجميع الجامعات، كما أعلنت وجود أماكن شاغرة في كليات الهندسة، والتي من المقرر أن يتم إدراجها في المرحلة الثانية من التنسيق، وفقا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي أكد أنه من المحتمل أن يكون تنسيق الهندسة في المرحلة الثانية أقل من 80% لطلاب علمي رياضة، وجاء تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021 عند 342 درجة.

وتقدم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021 والأوراق المطلوبة، في إطار خدماتها للقراء.

مصاريف كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقا لجامعة كفر الشيخ، فإنه من المقرر أن تكون مصاريف كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021، 710 جنيهات مالم يقرر مجلس شؤون التعليم والطلاب زيادتها عن العام الماضي، حيث من المقرر أن يجتمع خلال أيام لتحديد قيمة المصروفات فضلا عن بحث امور أخرى متعلقة بالطلاب خلال العام الدراسي الجديد.

تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021

ووفقا لإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فإن تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021، جاء عند 342 درجة في المرحلة الأولى من التنسيق، لكن لا تزال هناك أماكن شاغرة بكليات الهندسة بالمرحلة الثانية من التنسيق والتي ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لإعلان الوزير الدكتور خالد عبدالغفار، حيث من المقرر أن يصل تنسيق الهندسة لأقل من 80%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021

وللطلاب الجدد فإن الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ لعام 2021 هي أصل شهادة الثانوية و4 صور منها، أصل شهادة الميلاد و4 صور منها، 6 صور شخصية ، بطاقة ترشيح الطالب، وصورة بطاقة ولي الأمر، ونموذج 2 و6 جند للذكور، وملف تقديم.