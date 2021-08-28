محافظ جنوب سيناء يكرم وكيل التعليم ورئيس المنطقة الأزهرية

كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، كلاً من محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وذلك لجهودهما في رفع جودة وتطوير التعليم، وحصول الطلاب على درجات مرتفعة، وارتفاع نسب النجاح بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تكريم المحافظ للطلاب المتفوقين من أوائل الشهادات الثانوية العام والأزهرية والدبلومات الفنية، بحضور اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، والنائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، ورؤساء المدن ومديري المديريات بالمحافظة.

المحافظ يكرم 50 طالبًا طالبة

وكرم اللواء خالد فودة 50 طالبًا وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة والأزهرية والتعليم الفني، بواقع 30 طالباَ وطالبة في الثانوية العامة في الشعبتين العلمية علوم ورياضيات، و10 طلاب من المتفوقين في الثانوية الأزهرية، و10 طلاب بالتعليم الفني بأقسامه المختلفة.

استمرار دعم المحافظة لأبنائها المتفوقين

وأكد محافظ جنوب سيناء استمرار دعم المحافظة لأبنائها المتفوقين، من خلال توفير منح في الجامعات الخاصة والأهلية، لافتاً إلى أنه جرت الموافقة على تخصيص عدد غير مسبوق من المنح المجانية لأبناء جنوب سيناء، منها 10 منح متنوعة من الجامعة البريطانية، و12 منحة أخرى من أكاديمية الشروق، وتخصيص عدد 2 منحة إضافية بالكليات النظرية لفتاتين متفوقتين من بنات البدو، بالأكاديمية البريطانية، مضيفاً أنه يجري التواصل مع جامعات أخرى لتوفير أكبر عدد من المنح، منها جامعة سيناء، والأكاديمية البحرية، وأكاديمية أخبار اليوم.

وشدد المحافظ على حتمية اجتياز الطلاب المتفوقين المرشحين لاختبارات القبول بالجامعة والأكاديمية، طبقاً للمعايير الخاصة للجامعة والأكاديمية والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

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