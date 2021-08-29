جنوب سيناء: استمرار دعم طلاب المدارس اليابانية بنسبة 25% من المصروفات

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، استمرار المحافظة في تقديم الدعم لطلاب المدارس المصرية اليابانية بمدينتي شرم الشيخ وطور سيناء.

دعم طلاب المدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ بـ25% من المصروفات

وقال محافظ جنوب سيناء في تصريح له اليوم، إن المحافظة ستتحمل المصروفات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية بواقع 50% من المصروفات للطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، و25% للطلاب بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ للعام الدراسي المقبل.

وأوضح المحافظ، أن أولياء أمور الطلاب الراغبين في الحصول على الدعم عليهم أن يتقدموا بطلب إلى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لبحث حالتهم، والبدء في اتخاذ إجراءات تحمل المصروفات الدراسية بالنسبة المقررة.

«التضامن» تدعم 193 طالبا بالمدارس اليابانية

وأشار المحافظ إلى أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أرسلت منحة لـ193 طالبا وطالبة بالمدارس المصرية اليابانية بمدن شرم الشيخ وطور سيناء، لدعمهم ماليًا، إضافة إلى دعم المحافظة بـ8 فصول ذكية لمدارس الفصل الواحد بالوديان للقضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم، فضلًا عن تمويل بعض المشروعات الأخرى مثل حفر الآبار بالوديان وإمداد جمعية الهلال الأحمر بسيارات للإنقاذ ومركز إغاثة، ودعم الصيادين، وإنشاء معصرتين زيتون بمدينة أبورديس، وسانت كاترين، وإضافة خط إنتاج لمعصرة رأس سدر، وتطوير قرية التراث بمدينة شرم الشيخ، ومشروعات أخرى لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أنه من لمقرر أن تقوم وزيرة التضامن الاجتماعي، بزيارة للمحافظة خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، لافتتاح بعض المشروعات التي جرى دعمها، و متابعة مراحل التنفيذ في باقي المشروعات.