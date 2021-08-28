وزارة التضامن تدعم جنوب سيناء بتمويل حزمة مشروعات خدمية

ترأس اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، جلسة المجلس التنفيذي، بحضور اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام للمحافظة، والنائب سيد عوض، عضو مجلس النواب، ورؤساء المدن، ومديري المديريات وإدارات الديوان العام.

حفر الآبار بالوديان وإمداد جمعية الهلال الأحمر بسيارات للإنقاذ

وأعلن محافظ جنوب سيناء، خلال الاجتماع، أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وافقت على تمويل بعض المشروعات بالمحافظة، مثل حفر الآبار بالوديان، وإمداد جمعية الهلال الأحمر بسيارات للإنقاذ ومركز إغاثة، ودعم المحافظة بعدد 8 فصول ذكية لمدارس الفصل الواحد بالوديان، للقضاء على ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم، ودعم الصيادين، وإنشاء معصرتين زيتون بمدن أبورديس، وسانت كاترين، إضافة إلى إنشاء خط إنتاج لمعصرة رأس سدر، وتطوير قرية التراث بمدينة شرم الشيخ.

وأكد المحافظ على سرعة البدء في تنفيذ تلك المشروعات، خاصةً أنه يجري حالياً الإعداد لزيارة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، للمحافظة خلال النصف الثاني من سبتمبر المقبل، لافتتاح عدد من هذه المشروعات، لافتاً إلى قيام الوزيرة بدعم الطلبة الدارسين بالمدرسة اليابانية بشرم الشيخ وطور سيناء بمساعدات مالية.

تخصيص الأراضي للجهات الحكومية لخدمة الأهالي بجميع المدن

واستعرض المحافظ، خلال الجلسة، مقترح تخصيص الأراضي للجهات الحكومية لخدمة الأهالي بجميع المدن، وناقش المشروعات الجاهزة للافتتاح في ذكرى انتصارات أكتوبر، منها 6 مشروعات بمدينة الطور، وهي طريق الكورنيش، وازدواج طريق الجبيل، ومحطة الرفع بالجبيل، و تسليم 602 منزل بدوي بالجبيل، وافتتاح مسجد الروضة، وعدد 25 كشكاَ تجارياض بطور سيناء، إضافة إلى مشروعين في مدينة رأس سدر، هما شارع 306 وشاطئ المدينة، وطريق القرى السياحية برأس سدر، فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن وأبو زنيمة ونويبع.

وشدد محافظ جنوب سيناء، خلال جلسة المجلس التنفيذي، على الاستمرار في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، للحفاظ على عدم انتشار فيروس كورونا المستجد بالمحافظة.

وتابع «فودة» خلال المجلس، وصول أول دفعة من دراجات وزارة الشباب والرياضة، وتوزيعها على المديريات، كل حسب الشروط المقررة بالتقسيط، والمطالبة بدفعات أخرى، بناءً على طلب المواطنين.