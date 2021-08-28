إنشاء صندوق لدعم الطلاب المغتربين من أبناء جنوب سيناء

كرّم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، 50 طالبا وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية العامة، والأزهرية، والتعليم الفني، بواقع 30 في الثانوية العامة في الشعبتين العلمية علمي علوم، وعلمي رياضيات، و10 من المتفوقين في الثانوية الأزهرية، و10 بالتعليم الفني بكل أقسامه.

وقدم المحافظ التهنئة لكافة الطلاب، وقدم لهم شهادات تقدير، ومبالغ مالية بواقع 600 جنيه للطلاب الأوائل على كل شعبة، و500 جنيه لباقي الطلاب المتفوقين.

منح من الجامعة الألمانية للطلاب المتفوقين

وأكد محافظ جنوب سيناء، استمرار دعم المحافظة لأبنائها المتفوقين، من خلال توفير منح في الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى الموافقة على 24 منحة بالجامعة الألمانية وأكاديمية الشروق، وجاري التواصل مع جامعات أخرى لتوفير أكبر عدد من المنح منها جامعة سيناء، والأكاديمية البحرية.

وقال المحافظ، إن الجامعة الألمانية وفرت منحتين للمحافظة برعاية وإعاشة كاملة للطلاب، بشرط التفوق.

وأضاف أن المحافظة ستدعم جميع أبنائها من الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية، سواء كان الطب العسكري أو الدفاع الجوي، أو الهندسة العسكرية، بشرط أن يستوفوا كافة الشروط، وجميع الاختبارات.

صندوق لرعاية الطلاب المغتربين

وأوضح المحافظ أنه جرى تشكيل لجنة لتكون مسؤولة عن صندوق رعاية الطلاب المغتربين من الأسر الأكثر احتياجًا، إضافة إلى الحالات الإنسانية، خاصة أن أسر الطلاب المغتربين من أبناء محافظة جنوب سيناء، يتكلفون مصروفات طائلة لتواجد أبنائهم في جامعات مختلفة في المحافظات الأخرى، لافتًا إلى أن الجامعة الألمانية تبرعت بـ 100 ألف جنيه، لدعم طلاب الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إلى إنشاء 22 مدرسة جديدة للتعليم الأساسي داخل الوديان والقرى، إضافة إلى دعم 7 مدارس بالسبورة التفاعلية، مقدمًا التهنئة للطلاب المتفوقين من أبناء المحافظة.