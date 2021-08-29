قبل تغيرها.. أسعار الفائدة على الشهادات في 3 بنوك

أعلن البنك المركزي المصري بداية الشهر الحالي تثبيت أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي دون تغيير، وجاء ذلك بسبب ارتفاع معدل التضخم العام، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية مرة أخرى خلال منتصف سبتمبر المقبل، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تثبيتها لعدة أشهر منذ ديسمبر الماضي.

ويتساءل الكثير من المواطنين الراغبين في الحفاظ على أموالهم، والاستفادة من العائد الخاص بها، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أبرز أنواع الشهادات البنكية:

شهادات البنك الأهلي

تختلف أسعار الفائدة لشهادات الادخار بالعملة المحلية في البنك الأهلي:

1- الشهادة البلاتينية، الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات، وسعر العائد 11% شهري، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويجرى احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 3 سنوات، بسعر العائد 8.5% ربع سنوي، وهو متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor) بزيادة (0.25%) يجرى تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد، ويجرى احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

3- الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 5 سنوات، بسعر العائد 10.25% شهري، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويجرى احتسابه من الشهر التالي ليوم الشراء.

شهادات بنك مصر

1- شهادة القمة تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين ومدتها 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

2- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات، تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، والحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري/ 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

3- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات، تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، والحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

4- الشهادة الثلاثية تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، ومدة الشهادة 3 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

5- شهادة أمان المصريين- تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 عامًا حتى 59 عامًا ومدتها 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

6-شهادات بلادي يضمن البنك المركزي المصري لمالكي هذه الشهادات الحق في تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالعملات الأجنبية المختلفة (دولار أمريكي - يورو - دولار أسترالي - جنيه إسترليني) إلى حساب العميل خارج مصر، إذا طلب ذلك ودون حد أقصى للتحويل، وعدم تحصيل أي مصروفات على الحسابات أو عمولات تحويل من بنك مصر ، ويجرى شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكي.

شهادات بنك القاهرة

1- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات، و5 سنوات بعائد شهري 10.25%.

2- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 أو 5 سنوات بعائد ربع سنوي 10.50%.

3- شهادة بريمو ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بعائد6.75% أو 5 سنوات بعائد 5.50% أو 7 سنوات بعائد 5.50% عند النضج.

4- شهادة بريمو ذات العائد متغير لمدة 3 سنوات بعائد 7.25% شهرياً.

5- شهادة بريمو ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بعائد ربع سنوي 7.50%، ولمدة 5 سنوات بعائد ربع سنوي 8%.