ترقب لـ«أسعار الفائدة» في سبتمبر.. 3 أسباب تقود «المركزي» إلى تثبيتها

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس 16 سبتمبر 2021، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد تثبيت دام عدة أشهر، منذ ديسمبر 2020، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة دون أي تغير.

الاجتماع المنتظر عقده الخميس 16 سبتمبر المقبل، سيعقبه اجتماع لجان الإليكو، يوم 19 من نفس الشهر، لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع والحسابات المختلفة الخاصة بالتوفير بالعملة المحلية وبالعملات الأجنبية، وسط توقعات مصرفية بالإبقاء على أسعار الفائدة على هذه المنتجات المصرفية المختلفة دون أي تحريك صعودا أو هبوطا.

أذون الخزانة المصرية تواصل الاحتفاظ بجاذبيتها

أذون الخزانة المصرية ستحتفظ هي الأخرى بجاذبية أسعارها أمام المستثمرين، خاصة أنها تطرح من جانب البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بآجال أقل من الشهادات الادخارية التي تصل لـ3 و5 و7 سنوات.

وقالت مصادر مصرفية لـ«الوطن»، إن هناك عدد من الأسباب تدفع في اتجاه مواصلة تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام الجاري، من بينها: بقاء التضخم في دائرة استهداف البنك المركزي المصري، والنشاط الاقتصادي الآخذ في التعافي، إلى جانب استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط.

أسعار الفائدة في 5 بنوك

وتستعرض «الوطن» أسعار الفائدة في البنوك المصرية، المتوقع الإبقاء عليها الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري:

1- أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري:

يصدر بنك مصر الشهادة البلاتينية 3 سنوات، بنسبة الفائدة 11% سنويا للعائد الشهري.

2- أسعار الفائدة في بنك مصر:

شهادة القمة لأجل 3 سنوات، تصرف فائدة سنوية ثابتة بنسبة 11% ودورية صرف العائد شهريا، ويبدأ شراؤها من أول 1000 جنيه ومضاعفاته.

3 - أسعار الفائدة في البنك العربي الإفريقي الدولي:

يقدم العربى الافريقي شهادة أميرالد 3 سنوات، إذ يتراوح العائد السنوي بين 10.5% لدورية العائد الشهري، و10.75% على دورية العائد ربع السنوي، و10.8% على دورية العائد نصف السنوي، و11% سنويا على دورية العائد السنوي.

4 - أسعار الفائدة في بنك التعمير والإسكان:

يقدم شهادة التعمير 3 سنوات بعائد سنوي يتراوح بين 10.50% سنويا لدورية العائد الشهري، و10.75% سنويا لدورية العائد ربع السنوي، و11.25% سنويا لدورية العائد نصف السنوي.

5 - أسعار الفائدة في المصرف المتحد:

يطرح المصرف المتحد شهادة بسعر فائدة يتراوح بين 11.25% سنويًا للعائد ربع سنوي، و11% سنويًا للعائد الشهري، ومدة الشهادة 4 سنوات بحد أقصى 500 جنيه.