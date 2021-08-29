إيقاف برنامج «الحكم» على قناة الحدث اليوم وتحويل مي حلمي للتحقيق

أعلنت قناة «الحدث اليوم»، منذ قليل، إيقاف برنامج «الحكم» الذي تقدمه الإعلامية مي حلمي، وذلك عقب الهجوم الكبير عليها بعد فقرتها مع أحمد صالح، لاعب الزمالك السابق، وطالب عدد كبير من المتابعين بإيقاف برنامجها وإحالة الإعلامية للتحقيق، وطالب أيضا الشاعر أيمن بهجت قمر بإحالة مي حلمي للتحقيق.

إيقاف مي حلمي

وقالت القناة في بيانها: «بناء على ما تم رصده قبل المرصد الخاص بالقناة بحلقة الإعلامية مي حلمى أمس السبت الموافق 28 أغسطس 2021 وما بدر منها تجاه ضيف البرنامج والتعامل معه بما يخالف الأصول والأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي لذلك قررنا أولا: إحالة الإعلامية، ثانيا: إيقاف بث برنامج الحكم على شاشة الحدث لحين انتهاء التحقيق کإجراء احترازي».

أيمن بهجت قمر يتضامن مع أحمد صالح

وكتب أيمن بهجت قمر: «أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن أحمد صالح، ويا ريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سيئ ومهين وده بيدل إن المحتوى فاضي ..حقيقي عيب أوي».

وهاجمها أيضا الشاعر خالد تاج الدين وكتب: «بتسف السفه وتصدق إنها فلسفة فاكرة بتقدم محتوى وبتقدم سفه ده كلامها حتى لو تفاهه أرخص من تفه ما تصدق بس تشوف جنازة طازة وتعمل زفة».

ومن المهاجمين أيضا كان عمرو محمود ياسين وكتب على فيسبوك: «مضبوط يا أيمن فعلا أسلوبها مستفز جدا وبتتعامل مع ضيوفها كأنها ماسكة عليهم ذلة أو جايباهم تربيهم.. أنا مش هطلب حاجة من المجلس الأعلى للإعلام أنا هطلب من الناس إنها ترفض تحضر كضيوف للأستاذة المذيعة لحد ما تقتنع أو تفهم كيف ينبغي أن تتعامل مع ضيوفها وحسنا فعل الكابتن أحمد صالح بانسحابه من الحلقة».