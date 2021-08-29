حبس عامل قتل شقيقته ذبحا في مصر القديمة: رفضت ترجع له فلوسه

أمرت جهات التحقيق، اليوم، بحبس عامل بتهمة قتل شقيقته الحامل في توأم بسبب خلافات مالية بمصر القديمة ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، كما طلبت جهات التحقيق تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، وأمرت بمراعاة التجديد له في الموعد القانوني، وتلقت جهات التحقيق تقريرا من الطب الشرعي أكد أن المجني عليها حامل في توأم.

بلاغ الحادث

بداية الواقعة، كانت بتلقي مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل في مقتولة في منزلها بمنطقة مصر القديمة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى هناك، حيث تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثالث من العمر ترتدي كامل ملابسها، وأنها حامل، ومصابة بجرح ذبحي في الرقبة، وكشفت معاينة الشقة سلامة نوافذها ومداخلها، وباشرت وحدة مباحث مصر القديمة تحرياتها حول الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرّحت بالدفن، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار مرتكب الواقعة.

التحريات

وكشفت التحريات التي باشرتها أجهزة الأمن في القاهرة، أن مرتكب الواقعة، هو شقيق السيدة المجني عليها بسبب الخلافات المادية التي نشبت بينهما مؤخرا بسبب التعاملات المادية بينهما.

وتمكنت الشرطة من تحديد مكان وجود وتردد المتهم، حيث تمكنت من القبض عليه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة.

اعترافات المتهم

وأكد المتهم أن شقيقته اقترضت منه مبلغا ماليا، ورفضت سداده له، ونشبت بينهما مشاجرة، وانتهت بقتلها على يده، وتم تحرير محضر بواقعة ضبط المتهم، وإحالته لجهات التحقيق التي باشرت التحقيق معه، وأصدرت القرار المتقدم.

واقعة مشابهة

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة كشفت، الأسبوع الماضي، غموض العثور على ساقين لرجل بمنطقة إمبابة، حيث تبين أن المجني عليه حلاق، وأن شقيقه هو من قتله وقطّع جثته بسبب خلافات مالية بينهما، حيث عجز القاتل عن سداد ديونه، فاستغاث بشقيقه الذي رفض مساعدته، فقرر قتله.