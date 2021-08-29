النيابة تصرح بدفن شاب لقى مصرعه غرقا في «بحر شبين» بالمحلة

أصدر المستشار عماد سالم، المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلى رئيس نيابة ثاني المحلة، مساء اليوم الأحد، بضرورة إنهاء إجراءات تصاريح دفن شاب لقى مصرعه غرقاً في مياه ترعة «بحر شبين»، وتسليم الجثمان لذويه لدفنه بمقابر العائلة.

إنهاء إجراءات الدفن عقب عرض الجثمان على الطب الشرعي

كما وجَّه المحامي العام في طنطا بإنهاء تلك الإجراءات، عقب عرض جثمان الشاب على الطب الشرعي، وإنهاء إجراءات تصاريح دفنه، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

تفاصيل واقعة غرق الشاب في بحر شبين أثناء استحمامه

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اخطاراً من العقيد محمد حزام، مأمور قسم ثاني المحلة الكبرى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب يُدعى «محمد حمادة يحيى»، 26 عاما، حيث لقي مصرعه غرقاً في مياه بحر شبين.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبسؤال شهود العيان أكدوا أن سبب الحادث عدم قدرة الشاب على السباحة، وجرف التيار جثته إلى مكان بعيد، ولا توجد شبهة جنائية.

كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية والتي أمرت بالتصريح بدفن جثمان الشاب.