والد طالب الثانوية المتوفي بالخانكة: «الواقعة قضاء وقدر وليست انتحارا»

نفى «وائل الزيني»، والد الطالب «سعيد الزيني»، ابن منطقة «حي البولاقي»، في مدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، الذي لقي مصرعه قبل عدة أيام، عقب رسوبه في مادة الألماني في الثانوية العامة، أن تكون وفاة ابنه بسبب إقدامه على الانتحار، مؤكداً أنه لقى مصرعه في حادث قضاءً وقدراً، إثر سقوطه في بئر السلم.

وتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وبعض المقربين من الأسرة أن وفاة الطالب كانت واقعة انتحار، وعرفت إعلامياً بـ«تاسع ضحايا الثانوية»، نظراً لفشله في نتيجة الثانوية العامه، إلا أن والد الطالب وجه رسالة لكل من روجوا هذه الشائعة عبر صفحته على الرسمية على موقع التواصل، نفى فيها واقعة انتحار ابنه جملةً وتفصيلاً.

وأكد الأب أن ابنه «سعيد» لقى مصرعه قضاءً وقدراً، حينما كان يحاول تغيير «لمبة» على سور السلم، حيث سقط في بئر السلالم بالمنزل الذي يعيشون فيه، وطالب الجميع بتحري الدقة حول ما يتداول عن واقعة وفاة ابنه، مؤكداً أن السبب في هذه الأزمة والشائعات «بوست» كتبته إحدى المعلمات، كانت تدرس لابنه، عقب الواقعة، ذكرت فيه: «هذا ماجنته الثانوية العامة».

نص منشور والد طالب الثانوية بالخانكة على «فيسبوك»

وقال «الزيني»، في رسالته على موقع التواصل: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، قبل أن يتابع بقوله: «حسبي الله ونعم الوكيل في من يتحدث علي ابني بكلام غير حقيقي، من قال إن ابني شهيد الثانوية، ومن شاهد ابني زعلان، ومن قال إننا زعلانين من النتيجة».

وأضاف في البوست: «سعيد تقديره 66% ومادة ألماني، وقلت له ولا يهمك كل مصر جابت ألماني وأنت متفوق وهتعدي، قوم روح اتعشي أنت وزميلك بره، وثاني يوم الأربعاء ذهب إلى الجيم، والجيم به كاميرات وسوف أحضر الصور منه».

واستطرد الأب المكلوم: «وأول صورة بيتعشي هو وابن خالته الساعه 6,5 مساءً، بعد النتيجة وثاني صورة هو وأسرته كاملة، اللي بتقولو زعلانين منه، وخطيب أخته يوم الخميس ثالث يوم النتيجه في فرح ابن الحاج رمضان الزيني، وباقي الصور مع عائلته بالفرح أيضاً والفديوهات نظهر فيها نصفق ونرقص سوياً».

وأضاف: «أنا وسعيد مصليين الجمعة في مسجد أبو شوك، ووقفنا بعد الصلاة مع بعض أهالي المنطقة نتحدث ونضحك، وكان من بيننا خطيب المسجد»، مشيراً إلى أن كل هذا علشان مدرسة أول ما وقع كتبت هذا ما جنته الثانوية العامة».

واختتم الأب البوست الخاص به قائلاً: «أخيراً سعيد وقع من سور السلم بالدور الأول العلوي، وليس من الدور الخامس، أنا بيتي دورين فقط، اتقو الله، هو اللي عاوز يعمل كده بيأخر نفسه أربع أيام علشان يتفسح الأول».

والد طالب الثانوية بالخانكة ينشر فيديو يوضح بهجة ابنه في فرح بعد إعلان النتيجة

ونشر الأب مقطع فيديو يوضح مشاركة ابنه المتوفى في فرح أحد أقاربه، عقب النتيجة، وقيامه بالرقص مع المعازيم وأفراد العائلة.

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التحقيقات تكشف تفاصيل واقعة وفاة طالب الثانوية العامة بالخانكة

في سياق متصل، كشفت تحقيقات نيابة الخانكة، برئاسة المستشار أحمد البوشي، وإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها، أن الواقعة سقوط الطالب «سعيد وائل» من الطابق الأول العلوي، أثناء محاولته تركيب «لمبة»، فاختل توازنه وسقط في بئر السلم، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة.