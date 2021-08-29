مصانع الحديد تعلن أسعار سبتمبر خلال يومين وسط تراجع عالمي

تترقب مصانع الحديد المحلية أسعار الحديد وموقف الأسعار العالمية للخامات، ومن المقرر أن تعلن أسعارها لتسليمات شهر سبتمبر خلال يومين على الأكثر، وسط عدم وضوح الرؤية بشأن إمكانية انعكاس الانخفاضات الأخيرة على السوق المصرية.

وشهدت أسعار الخامات بداية من خام الحديد والخردة وحتى البيليت انخفاضًا واضحًا خلال الأسبوعين الماضيين.

ووفقًا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية، والتي ذكرها الاتحاد العربي للصلب، فقد بلغت أسعار الخردة 450 دولارًا للطن، كما بلغت أسعار خام الحديد 153 دولارًا للطن، فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 595 – 640 دولارًا للطن وأسعار حديد التسليح ما بين 740 – 690 دولارًا للطن، بينما بلغت لفائف الأسلاك ما بين 790 – 800 دولار للطن، وفقًا لأسعار أمس.

وأظهرت بيانات الأسواق العالمية تراجع أسعار الخردة في تركيا إلى 450 دولارًا، مقابل 463.5 دولار للطن في بداية الشهر الجاري، كما سجلت أسعار البيليت 630 دولارًا للطن، مقارنة بـ660 دولارًا للطن في أول الشهر الجاري، كما هبط سعر طن حديد التسليح التركي إلى 688 دولارًا، مقارنة بـ715 دولارًا للطن في الأسبوع الأول من أغسطس، بينما بلغ طن مسطحات الصلب على الساخن في الصين 920 دولارا، هبوطًا من 940 دولارًا في 9 أغسطس الجاري.

«سلامة»: التجار لجأوا إلى «حرق الأسعار» والبيع بأقل من سعر المصنع

وتباينت توقعات العاملين بسوق الحديد في مصر، بشأن مدى انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على مصر، حيث قال محمود سلامة رئيس مجلس إدارة شركة «أروميكس» لتجارة مواد البناء، إن السوق تشهد حالة من الركود في الوقت الحالي، وإن كثيرًا من التجار لجأ إلى «حرق الأسعار» والبيع بأقل من سعر المصنع، لتوفير سيولة، ونظرا لعدم وجود طلب في السوق المحلية، موضحا لـ«الوطن» أن تحركات الأسعار العالمية من الممكن أن تنعكس على السوق المصرية إذا ما استمرت في الهبوط خلال شهر سبتمبر.

حنفي: أغلب المصانع ما زال لديه مخزونات من الخامات

فيما قال المهندس محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لـ«الوطن»، إن أغلب المصانع ما زال لديه مخزونات من الخامات التي تم شراؤها خلال فترة الأسعار المرتفعة، وهو ما دفع المصانع وقتها لزيادة الأسعار إلي أكثر من 14500 جنيه للطن، لكنه أوضح أن استمرار الانخفاض في الخامات قد ينعكس على السوق خلال الشهر المقبل إذا ما واصلت التراجع.