متحدث «الزراعة»: تطوير حدائق ومتنزهات الوزارة بالاستعانة بخبرات أجنبية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، شملت عددا من النقاط الرئيسية، أولها تعظيم العائد من الثروة الحيوانية، وهناك توسع في الرؤوس عالية الإنتاجية للمزارعين والمربين، والتطوير المستمر لحداق الحيوان والحدائق والمتنزهات التابعة لوزارة الزراعة.

تحديث أساليب وإعداد برامج متكاملة للتغذية المدرسية

وأضاف «القرش»، في مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة أخبار TeN»، الذي يعرض على شاشة «TeN»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد بشكل واضح خلال اجتماعه مع وزير الزراعة، وعدد من الوزراء والمسؤولين على ضرورة تطوير نظم التغذية المدرسية وتحديث أساليب وإعداد برامج متكاملة للتغذية المدرسية.

سيتم التوسع في الرؤس عالية الإنتاجية للمزارعين والمربين

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن الاجتماعات المتتالية اليوم، تولي اهتماما كبيرا بالمواطن المصري، وضرورة الحفاظ على حصوله على أفضل الخدمات الممكنة من كافة جهات الدولة، ووزارة الزراعة لها دور كبير في هذا الأمر، إذ سيتم التوسع في الرؤس عالية الإنتاجية للمزارعين والمربيين.

هناك 14% زيادة خلال العام الحالي من الصادرات المصرية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم العمل على الاستعانة بالخبرات الأجنبية في إدارة الحدائق والمنتزهات التابعة لوزارة الزراعة، من أجل الراغبين في التنزه من قبل المواطنين في الحدائق التابعة للوزارة، مؤكدًا أن الصادرات الزراعية نقطة في غاية الأهمية، فهي تشهد طفرة كبيرة جدًا، وهناك 14% زيادة خلال العام الحالي من يناير وحتى بداية أغسطس بما يعادل 750 ألف طن زيادة.

مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح للعالم الثالث على التوالي

وأردف الدكتور محمد القرش، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في تصدير الموالح للعالم الثالث على التوالي، وكلها تعطي مكانة عالية للصدارات الزراعية المصرية، وهذا يثبت كفاءة وجودة المنتج الزراعي المصري، كما أن هناك 350 منتجا مصريا غزت أكثر من 150 دولة حول العالم، وهذا له مردود وأثر إيجابي على الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، جزء منها الصادرات الزراعية المصرية التي تمثل خمس الصادرات السلعية المصرية.

وأوضح أن هذا القطاع مهم جدا، والدولة استثمرت من 2014 وحتى الآن في القطاع الزراعي بشكل كبير جدا، سواء توسعات أفقية من خلال زيادة المزيد من الأراضي الزراعية، أو بشكل رأسي من خلال زيادة إنتاجية الأراضي المنزرعة بالفعل، وهذه من أولويات الدولة المصرية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على جودة المنتج وعمل عملية تتبع دقيق له وهذا يحافظ على صحة وسلامة المواطن المصري الذي سيتناول هذا المنتج، أو تصديره في الخارج من أرجل رفع مكانة الصادرات المصرية.