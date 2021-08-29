5 مشاهد من زيارة وزير الزراعة لـ قنا.. نائب طالبه بتوفير الجاموس

جولة حافة لـ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحافظة قنا، بدأها بتفقد أعمال القافلة الطبية البيطرية المجانية، ثم تسليم تعويضات مادية لصغار المزارعين لنفوق مواشيهم، بجانب تفقد تمويل البنك الزراعي المصري في محافظة قنا لمشروعات برنامج «باب رزق»، وزيارة حقول زراعات القصب بالري الحديث في نجع حمادي، وعقد مؤتمر في القاعة الزجاجية حول تأهيل المساقي وتطبيق أنظمة الري الحديث، أعقبه توقيع برتوكول حول تطبيق أنظمة الري الحديث بين البنك الزراعى المصرى والجمعية التعاونية العامة للاستصلاح الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضى المستصلحة، واختتم الوزير زيارته بتسليم بونات تموين مجانية لعدد 12 سائقا حصلوا على سيارات من البنك الزراعي.

ترصد «الوطن»، 5 مشاهد من زيارة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمحافظة قنا، في حضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وعدد من نواب المحافظة من مجلسي النواب والشيوخ، على رأسهم النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن.

وزير الزراعة يتابع القافلة البيطرية المجانية ويسلم 12 مزارعا تعويضات على أرض المراشدة

بدأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارته لمحافظة قنا، من أرض قرية المراشدة في مركز الوقف، شمال المحافظة، وتابع أعمال القافلة الطبية البيطرية لوزارة الزراعة بالتعاون مع بيطرية قنا، وتحدث قائلا «الدولة تعمل على إنشاء شركة مصرية لإنتاج اللقاحات البيطرية والاكتفاء الذاتي»، موضحا أن الدولة لا تدخر جهداً في الحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد، كما سلم 12مزارعا نفقت مواشيهم شيكات تعويضية.

عضو مجلس النواب يطالب وزير الزراعة بتوفير الجاموس الإيطالي لمزارعي الصعيد

وخلال الجولة طالب فتحي قنديل، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتوفير سلالة الجاموس الإيطالي الأكثر إنتاجية، أسوة بتوفيرها في محافظات بحري، ورد عليه الوزير قائلا «يا سيادة النائب أكبر مزرعة لجاموس الإيطالي المصري في محافظة المنيا، إذا كنت تريد فاذهب إلى المزرعة وأشترى اللي عايزه».

وزير الزراعة الدولة تتجه لتطبيق الري الحديث لـ 3 ملايين و500 ألف فدان

وقال وزير الزراعة، خلال تفقد الحقول الزراعية في نجع حمادي لزراعات القصب التي تروي بالري الحديث، إن الدولة تعمل على تطبيق نظم الري الحديث في نحو 3 ملايين و500 ألف فدان في مناطق متفرقة على مستوى الجمهورية، ومنها محافظة قنا، وأكد على ذلك خلال مؤتمر عقده في القاعة الزجاجية في منطقة الكورنيش في مدينة قنا في حضور عدد من النواب وكبار المزارعين في المحافظة.

وزير الزراعة: «باب رزق» برنامج تمويلي من الزراعي لصغار المربين

وقال السيد القصير، إن برامج «باب رزق» لتمويل المشروعات ضمن قافلة الشمول المالى فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، وهو أحدث البرامج التمويلية التي أطلقها البنك الزراعي، بقيمة تتراوح بين 2000 و10000 جنيه بفائدة سنوية متناقصة، بإجراءات وتسهيلات بنكية بسيطة، حيث يمكن المزارع الحصول على القرض بموجب البطاقة الشخصية من خلال 40 فرعا بمحافظة قنا.

القصير: 160 صاحب سيارة استفادوا بتسهيلات إحلال السيارات

واختتم وزير الزراعة زيارة لمحافظة قنا، بتسليم 12 بونا لتموين سيارات الأجرة الجديدة بقيمة 1000 جنيه لكل سائق مالك سيارة قام بإحلال سياراته الكبود إلى ميكروباص بتمويل من البنك الزراعى المصرى بالمحافظة، من إجمالي 160سائقا مستحقا.

وقال علاء فاروق، رئيس فرع البنك الزراعى المصرى بقنا، إن التسهيلات لملاك السيارات الكبود الراغبين فى تحديث سياراتهم إلى ميكروباص ميسرة على الجميع، مطالب كل ملاك السيارات غير آمنة الدخول في المبادرة.