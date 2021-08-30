حظك اليوم برج الدلو الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

على الرغم من أن مشاعر أصحاب برج الدلو جياشة، ويمكنهم الشعور بالآخرين، إلا أن نظرتهم العقلانية والعملية طوال الوقت تجعل الكثيرين يعتقدون أنهم باردين وعديمي المشاعر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

الوضع الفلكي يجعلك مؤثرا، وقد تعدك الأفلاك بلقاءات ومكاسب جيدة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر إيجابية وتعبر عنها بجرأة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.