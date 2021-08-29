حظك اليوم برج الدلو الأحد 29-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج الدلو بالشخصية الطفولية والمألوفة، ولديه الكثير من الاصدقاء ويحب الٱخرين، كما يُعرف عنه أنّه غير متسامح، ومن الصعب تغيير رأيه، ومتسرع في اتخاذ قراراته، وشديد العصبية ويفقد السيطرة على أعصابه في أغلب الأوقات، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 29-8-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تنتبه لخطواتك وأقوالك تجنبا للحوادث وسوء التعبير.

حظك اليوم برج الدلو 29-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس بمنزل الحظ تساعدك على التفاهم وحل الخلافات.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.