حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 25-8-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز عيوب برج الدلو الانعزال المفاجئ عن المحيطين سواء أصدقاء أو شركاء، إلا أنهم سرعان ما يعودون لطبيعتهم الاجتماعية بعد التخلص من المشاعر السلبية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر بمنزل العلاقات يمنحك لباقة وسرعة بديهة.. قوتك اليوم في تفردك وتساعدك اليوم يقظتك الذهنية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

فينوس بمنزل الحظ تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.